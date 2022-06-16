На Донеччині бійці тероборони збили ворожий вертоліт

Відео знищення гелікоптера опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"У Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт Мі-35М", – йдеться в повідомленні.

Вертоліт "Мі-35М" розробили та виготовляють у Росії. Він призначений для знищення бронетанкової техніки, вогневої підтримки підрозділів сухопутних військ, десанту та евакуації поранених, а також перевезення вантажів у кабіні і на зовнішній підвісці. Вартість такого гелікоптера – близько 36 млн доларів США.