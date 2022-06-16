Українські десантники знищили російські бойові машини зі "стугни"
Житомирські десантники знищили дві російські БМП-2 із протитанкового комплексу "Стугна"
Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.
"Так, на відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК (протитанковий ракетний комплекс, - ред.) "Стугна-П" та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2", - наголосили українські військові.
11 червня Українські десантники показали відео знищення двох російських бойових машин і боєкомплекту.
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