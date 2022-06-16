Українські десантники знищили російські бойові машини зі "стугни"

Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.

"Так, на відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК (протитанковий ракетний комплекс, - ред.) "Стугна-П" та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2", - наголосили українські військові.

11 червня Українські десантники показали відео знищення двох російських бойових машин і боєкомплекту.

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