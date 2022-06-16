На Луганщині українські військові знищили ще одну російську понтонну переправу

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, окупанти прокладали переправу для форсування річки. Довкола було чимало спаленої російської техніки.

"Серед ночі воїни ССпО (Сил спецоперацій, - ред.) України замінували понтон, що дозволило відправили в повітря чергову ворожу переправу", - наголосив Сергій Гайдай.

8 травня ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці.

11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи росіян через Сіверський Донець.

Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець.

26 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777.

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