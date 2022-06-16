На Луганщині українські військові знищили ще одну російську понтонну переправу
На Луганщині Сили спецоперацій України знищили ще один російський понтонний міст
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
За його словами, окупанти прокладали переправу для форсування річки. Довкола було чимало спаленої російської техніки.
"Серед ночі воїни ССпО (Сил спецоперацій, - ред.) України замінували понтон, що дозволило відправили в повітря чергову ворожу переправу", - наголосив Сергій Гайдай.
- 8 травня ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці.
- 11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи росіян через Сіверський Донець.
- Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець.
- 26 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777.
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