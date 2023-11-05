У РФ заявили про обстріл села у Курській області: мешканці залишилися без світла і зв'язку
Уранці неділі, 5 листопада, росіяни заявили, що нібито з української сторони було здійснено обстріл села Гуєво Курської області, унаслідок чого населений пункт залишився без світла та мобільного зв'язку
Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.
"Сьогодні з боку України обстріляно село Гуєво Суджанського району. Населений пункт залишився без світла, не працює мобільний зв'язок. Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи", - написав він у телеграм.
За словами Старовойта, ніхто із мешканців не постраждав.
Водночас в одному з будинків уламками вибито вікна.
- Подібний інцидент стався два тижні тому, 22 жовтня, у селищі Тьоткіне Курської області РФ. Там було пошкоджено лінію електропередачі, тому в населеному пункті частково відключили світло.
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