У Курській області РФ заявили, що одне з селищ частково залишилося без світла через нібито обстріл
У неділю, 22 жовтня, українські військові нібито обстріляли селище Тьоткіне Курської області РФ. Унаслідок цього в населеному пункті частково немає світла
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
"Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіне. Ніхто із мешканців не постраждав. Пошкоджено лінію електропередачі, в населеному пункті частково немає світла", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварійні бригади вже розпочали відновлення енергопостачання. Також осколками завдано шкоди одному з домоволодінь.
- Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на неділю, 15 жовтня, Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО.
- Згодом СБУ повідомила, що її дрони атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області Росії, яка виробляла електроенергію для військових об'єктів.
- Також увечері 16 жовтня у Бєлгородській області РФ пролунала серія вибухів. Влада регіону заявляє про атаку безпілотників.
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