У Курській області РФ заявили, що одне з селищ частково залишилося без світла через нібито обстріл

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіне. Ніхто із мешканців не постраждав. Пошкоджено лінію електропередачі, в населеному пункті частково немає світла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні бригади вже розпочали відновлення енергопостачання. Також осколками завдано шкоди одному з домоволодінь.