У РФ заявили про проведення військових навчань на Курилах
Росія почала проводити навчання на Курильських островах, залучено 3 тис. військових
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Східний військовий округ Росії.
До навчань залучені понад 3 тис. військовослужбовців і сотні одиниць військової техніки.
Російські навчання передбачають тренування щодо відсічі десанту і перевірки навичок управління вогнем протитанкових керованих ракет.
"Крім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного противника, які будуть здійснювати десантний штурм", - йдеться у повідомленні.
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Напередодні Росія оголосила про вихід із переговорів з Японією про укладання мирного договору та скасування безвізових поїздок для японців на південні Курильські острови.
У МЗС РФ заявили, що у зв’язку з японськими санкціями через війну проти України російська сторона не має наміру продовжувати переговори з Токіо про укладання мирного договору, який не був підписаний після Другої світової війни.
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