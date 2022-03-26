У РФ заявили про проведення військових навчань на Курилах

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Східний військовий округ Росії.



До навчань залучені понад 3 тис. військовослужбовців і сотні одиниць військової техніки.

Російські навчання передбачають тренування щодо відсічі десанту і перевірки навичок управління вогнем протитанкових керованих ракет.

"Крім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного противника, які будуть здійснювати десантний штурм", - йдеться у повідомленні.



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У повідомленні не зазначається, де саме проходять навчання. Японія не визнає російського суверенітету над Південними Курильськими островами і вважає їх своїми.

Напередодні Росія оголосила про вихід із переговорів з Японією про укладання мирного договору та скасування безвізових поїздок для японців на південні Курильські острови.

У МЗС РФ заявили, що у зв’язку з японськими санкціями через війну проти України російська сторона не має наміру продовжувати переговори з Токіо про укладання мирного договору, який не був підписаний після Другої світової війни.