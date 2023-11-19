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Головна Війна з Росією У РФ заявили про знищення БПЛА, який нібито летів на Москву

У РФ заявили про знищення БПЛА, який нібито летів на Москву

19 листопада, 2023 неділя
22:55
Війна з Росією безпілотник, дрон

Увечері неділі, 19 листопада, у міському окрузі Електросталь в Росії нібито відбили атаку безпілотника, який летів на Москву

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб вже працюють на місці події.

  • У ніч з 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала по безпілотниках неподалік Москви.
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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