У РФ заявили про знищення БПЛА, який нібито летів на Москву

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб вже працюють на місці події.