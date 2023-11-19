У РФ заявили про знищення БПЛА, який нібито летів на Москву
Увечері неділі, 19 листопада, у міському окрузі Електросталь в Росії нібито відбили атаку безпілотника, який летів на Москву
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
"Силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб вже працюють на місці події.
- У ніч з 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала по безпілотниках неподалік Москви.
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