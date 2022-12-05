У РФ заявили, що Путін проїхався Кримським мостом на авто

Про це повідомив російський автодор.

"5 грудня о 10:50 у межах відновлювальних робіт здійснено перепуск транспорту на правий бік автодорожньої частини Кримського мосту", - йдеться у повідомленні на сайті установи.

Як повідомляють російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін уже встиг проїхати Кримським мостом на автівці Mercedes-Benz. Глава держави також вислухав доповідь віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна про перебіг ремонтних робіт.

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