У РФ заявили, що Путін проїхався Кримським мостом на авто
Уранці 5 грудня було відкрито рух автомобільною частиною Кримського мосту, відновленою після вибуху в жовтні
Про це повідомив російський автодор.
"5 грудня о 10:50 у межах відновлювальних робіт здійснено перепуск транспорту на правий бік автодорожньої частини Кримського мосту", - йдеться у повідомленні на сайті установи.
Як повідомляють російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін уже встиг проїхати Кримським мостом на автівці Mercedes-Benz. Глава держави також вислухав доповідь віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна про перебіг ремонтних робіт.
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