Про це російському виданню РИА Новости повідомив голова ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації РФ Артем Шейкін.

За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в міністерстві освіти.

"За планом, школярі з 1 вересня на уроках початкової військової підготовки вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників", - сказав Шейкін.



Російське міноборони заявляє, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загальних пристроїв, ведення розвідки місцевості та способів протидії противнику БпЛА".



Зазначається, що програма буде реалізовуватися в навчальних установах та навчально-методичних центрах "Авангард" військово-патріотичного виховання. За словами Шейкіна, завдання курсу початкової військової підготовки - виховання у старшокласників почуття любові до країни та підготовка до служби у збройних силах.