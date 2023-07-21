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Головна Росія У РФ заявили, що школярі вивчатимуть основи бойового застосування дронів

У РФ заявили, що школярі вивчатимуть основи бойового застосування дронів

21 липня, 2023 п'ятниця
13:03
Росія школярі, діти

З 1 вересня російські школярі будуть вивчати основи бойового застосування безпілотників на уроках початкової військової підготовки

Про це російському виданню РИА Новости повідомив голова ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації РФ Артем Шейкін.

За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в міністерстві освіти.

"За планом, школярі з 1 вересня на уроках початкової військової підготовки вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників", - сказав Шейкін.

Російське міноборони заявляє, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загальних пристроїв, ведення розвідки місцевості та способів протидії противнику БпЛА".

Зазначається, що програма буде реалізовуватися в навчальних установах та навчально-методичних центрах "Авангард" військово-патріотичного виховання. За словами Шейкіна, завдання курсу початкової військової підготовки - виховання у старшокласників почуття любові до країни та підготовка до служби у збройних силах.

  • У квітні 2022 року повідомлялося, що РФ пропагує "Юнармію" серед дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та планують їх залучати до бойових дій. 
  • Згодом британська розвідка пояснила, навіщо РФ повертає у школи військову підготовку. За словами аналітиків, Росія повертає у школи військовий вишкіл, аби покращити якість призовників та мобілізованих та рівень патріотизму.
Світ
безпілотник
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