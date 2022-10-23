Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

За повідомленням Рівнеобленерго на 06:00 ранку відключень по енергопостачанню у місті немає.

Згодом мер додав, що з 7:20 обленерго почали відключати від енергопостачання вулиці районів Північного та Автовокзалу Чайка, оскільки не вистачає потужностей.

"Фахівці обленерго, наші комунальники робили і роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Рівного!", - додав Третяк і закликав кожного максимально знизити використання електроенергії.

Нагадаємо, у суботу 22 жовтня російські окупанти завдали удару по Рівненській області, унаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста

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