У Рівному завершили ремонт по підключенню міста до резервного живлення, однак системі не вистачає потужностей
Фахівці ПрАТ "Рівнеобленерго" 23 жовтня о 02:10 завершили ремонтні роботи по підключенню абонентів до резервного живлення
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.
За повідомленням Рівнеобленерго на 06:00 ранку відключень по енергопостачанню у місті немає.
Згодом мер додав, що з 7:20 обленерго почали відключати від енергопостачання вулиці районів Північного та Автовокзалу Чайка, оскільки не вистачає потужностей.
"Фахівці обленерго, наші комунальники робили і роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Рівного!", - додав Третяк і закликав кожного максимально знизити використання електроенергії.
- Нагадаємо, у суботу 22 жовтня російські окупанти завдали удару по Рівненській області, унаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста
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