У Росії 4 дні не реагували на повідомлення про замінування аеропорту через "майские празники"
Аеропорт Сургута, що на півночі РФ, 6 травня отримав повідомлення про замінування, але прочитали його лише 10, обслуживши за 4 дні близько 100 літаків
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
Вранці 10 травня на співробітників аеропорту Сургута чекала неприємна новина — їхній аеровокзал було "заміновано" протягом чотирьох днів. За цей час він встиг відправити близько ста пасажирських літаків.
Повідомлення про закладені в будинках аеропорту бомби "мінери" вранці 6 травня чомусь відправили на пошту відділу документаційного забезпечення. Його прочитали тільки після травневих свят, коли зранку в середу перевіряли вхідну пошту.
Тому тривога через повідомлення з загрозою в сургутській авіагавані була оголошена лише через чотири дні. Оповіщення компетентних органів та служб, посилення охорони вхідних груп та пунктів огляду, а також обстеження приміщень та привокзальної площі замість 6 травня здійснили лише 10 травня.
Евакуації пасажирів вдалося уникнути. Вибухових пристроїв виявлено не було – повідомлення про мінування чотириденної давності виявилося хибним.
- Видання зазначає, що це вже не перший випадок такої халатності з безпекою аеровокзалів у РФ, особливо зважаючи на те, що у багатьох аеропортах Росії введено режим максимального рівня терористичної загрози.
- Про подібний інцидент у РФ стало відомо 24 квітня. В аеропорту Пензи впродовж двох днів, від суботи до понеділка, не перевіряли пошту, на якій було повідомлення про замінування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе