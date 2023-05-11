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У Росії 4 дні не реагували на повідомлення про замінування аеропорту через "майские празники"

11 травня, 2023 четвер
16:58
Світ Аеропорт Сургута

Аеропорт Сургута, що на півночі РФ, 6 травня отримав повідомлення про замінування, але прочитали його лише 10, обслуживши за 4 дні близько 100 літаків

Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Вранці 10 травня на співробітників аеропорту Сургута чекала неприємна новина — їхній аеровокзал було "заміновано" протягом чотирьох днів. За цей час він встиг відправити близько ста пасажирських літаків.

Повідомлення про закладені в будинках аеропорту бомби "мінери" вранці 6 травня чомусь відправили на пошту відділу документаційного забезпечення. Його прочитали тільки після травневих свят, коли зранку в середу перевіряли вхідну пошту.

Тому тривога через повідомлення з загрозою в сургутській авіагавані була оголошена лише через чотири дні. Оповіщення компетентних органів та служб, посилення охорони вхідних груп та пунктів огляду, а також обстеження приміщень та привокзальної площі замість 6 травня здійснили лише 10 травня.

Евакуації пасажирів вдалося уникнути. Вибухових пристроїв виявлено не було – повідомлення про мінування чотириденної давності виявилося хибним.

  • Видання зазначає, що це вже не перший випадок такої халатності з безпекою аеровокзалів у РФ, особливо зважаючи на те, що у багатьох аеропортах Росії введено режим максимального рівня терористичної загрози.
  • Про подібний інцидент у РФ стало відомо 24 квітня. В аеропорту Пензи впродовж двох днів, від суботи до понеділка, не перевіряли пошту, на якій було повідомлення про замінування.
Росія
аеропорти
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