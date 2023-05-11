Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Вранці 10 травня на співробітників аеропорту Сургута чекала неприємна новина — їхній аеровокзал було "заміновано" протягом чотирьох днів. За цей час він встиг відправити близько ста пасажирських літаків.

Повідомлення про закладені в будинках аеропорту бомби "мінери" вранці 6 травня чомусь відправили на пошту відділу документаційного забезпечення. Його прочитали тільки після травневих свят, коли зранку в середу перевіряли вхідну пошту.

Тому тривога через повідомлення з загрозою в сургутській авіагавані була оголошена лише через чотири дні. Оповіщення компетентних органів та служб, посилення охорони вхідних груп та пунктів огляду, а також обстеження приміщень та привокзальної площі замість 6 травня здійснили лише 10 травня.

Евакуації пасажирів вдалося уникнути. Вибухових пристроїв виявлено не було – повідомлення про мінування чотириденної давності виявилося хибним.