У Росії бортпровідникам для заспокоєння "дебоширів" у літаках видають пластикові наручники та ремені
Уряд РФ затвердив пластикові наручники та нейлонові ремені як засоби стримування авіабешкетників
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на рішення уряду Росії.
Вони будуть застосовуватися до тих, хто своїми діями створює безпосередню загрозу безпеці польоту або загрозу життю чи здоров'ю інших осіб, у тому числі створює перешкоди для виконання членами екіпажу своїх посадових обов'язків.
Призначення засобів стримування – припинити протиправні дії порушника на борту літака.
Наручники та ремені носитимуть та використовуватимуть бортпровідники та співробітники авіабезпеки за розпорядженням командира повітряного судна (КВС) у тому випадку, якщо бешкетник відмовився підпорядковуватися вказівкам екіпажу.
Вони ж повинні будуть вжити заходів, щоб запобігти можливості вільного доступу до засобів стримування сторонніх осіб, а також спостерігати за пов'язаним бешкетником до завершення польоту.
- Сьогодні також стало відомо, що на Шрі-Ланці арештували літак Airbus A330 російського "Аерофлоту", який порушив санкції, накладені на Росавіацію.
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