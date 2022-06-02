Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на рішення уряду Росії.

Вони будуть застосовуватися до тих, хто своїми діями створює безпосередню загрозу безпеці польоту або загрозу життю чи здоров'ю інших осіб, у тому числі створює перешкоди для виконання членами екіпажу своїх посадових обов'язків.

Призначення засобів стримування – припинити протиправні дії порушника на борту літака.

Наручники та ремені носитимуть та використовуватимуть бортпровідники та співробітники авіабезпеки за розпорядженням командира повітряного судна (КВС) у тому випадку, якщо бешкетник відмовився підпорядковуватися вказівкам екіпажу.

Вони ж повинні будуть вжити заходів, щоб запобігти можливості вільного доступу до засобів стримування сторонніх осіб, а також спостерігати за пов'язаним бешкетником до завершення польоту.

Сьогодні також стало відомо, що на Шрі-Ланці арештували літак Airbus A330 російського "Аерофлоту", який порушив санкції, накладені на Росавіацію.

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