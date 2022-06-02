Порушив санкції. На Шрі-Ланці арештували літак Airbus A330 російського "Аерофлоту"

Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина" з посиланням на власні джерела.

За словами двох джерел видання, на Шрі-Ланці сьогодні був заарештований літак Airbus A330 "Аерофлоту", незважаючи на те, що авіавлада цієї країни в березні надала Росавіації гарантії щодо незатримання повітряних суден російських авіакомпаній. До вирішення питання вже підключилася Росавіація, додало інше джерело.

За даними FlightRadar, у міжнародному аеропорту Коломбо з сьогоднішнього ранку стоїть літак російського перевізника. Туди він прилетів з Шереметьєво. І через декілька годин мав виконати зворотний рейс до Москви. Але за даними онлайн-табло Шереметьєво, посадка цього рейсу очікується лише завтра. Та вже іншим бортом. За словами джерела, до Шрі-Ланки буде відправлено запасний літак.

Видання зазначає, що арештований борт не увійшов до числа восьми A330, які "Аерофлот" викупив, оскільки знаходиться в операційному лізингу. Його власником цього борту є лізингова компанія Gecas. Він числиться у Бермудському реєстрі і, відповідно, має подвійну реєстрацію.

На двох із чотирьох літаків A330, які "Аерофлот" не викупив, у тому числі на заарештованому, вже виконувались рейси до Шрі-Ланки – із середини травня шість разів, сьомий був виконаний сьогодні. Також вони літають до Киргизії, оскільки авіавлада цієї країни поряд зі Шрі-Ланкою дала гарантії того, що літаки російських авіакомпаній не будуть заарештовані в аеропортах Киргизії.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років. Також у результаті обмежень, Москва стала пунктом, звідки нікуди летіти, а для виживання російські аеропорти та авіакомпанії мусять покладатись самі на себе.

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