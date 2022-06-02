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Порушив санкції. На Шрі-Ланці арештували літак Airbus A330 російського "Аерофлоту"

2 червня, 2022 четвер
16:28
Світ аерофлот

Літак арештовано незважаючи на те, що авіавлада цієї країни в березні надала Росавіації гарантії щодо незатримання бортів російських авіакомпаній

Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина" з посиланням на власні джерела.

За словами двох джерел видання, на Шрі-Ланці сьогодні був заарештований літак Airbus A330 "Аерофлоту", незважаючи на те, що авіавлада цієї країни в березні надала Росавіації гарантії щодо незатримання повітряних суден російських авіакомпаній. До вирішення питання вже підключилася Росавіація, додало інше джерело.

За даними FlightRadar, у міжнародному аеропорту Коломбо з сьогоднішнього ранку стоїть літак російського перевізника. Туди він прилетів з Шереметьєво. І через декілька годин мав виконати зворотний рейс до Москви. Але за даними онлайн-табло Шереметьєво, посадка цього рейсу очікується лише завтра. Та вже іншим бортом. За словами джерела, до Шрі-Ланки буде відправлено запасний літак.

Видання зазначає, що арештований борт не увійшов до числа восьми A330, які "Аерофлот" викупив, оскільки знаходиться в операційному лізингу. Його власником цього борту є лізингова компанія Gecas. Він числиться у Бермудському реєстрі і, відповідно, має подвійну реєстрацію.

На двох із чотирьох літаків A330, які "Аерофлот" не викупив, у тому числі на заарештованому, вже виконувались рейси до Шрі-Ланки – із середини травня шість разів, сьомий був виконаний сьогодні. Також вони літають до Киргизії, оскільки авіавлада цієї країни поряд зі Шрі-Ланкою дала гарантії того, що літаки російських авіакомпаній не будуть заарештовані в аеропортах Киргизії.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років. Також у результаті обмежень, Москва стала пунктом, звідки нікуди летіти, а для виживання російські аеропорти та авіакомпанії мусять покладатись самі на себе.

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санкції проти Росії
Аерофлот
арешт майна Росії за кордоном
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