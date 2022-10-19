У Росії на 25% зменшилась кількість ракет у Чорному морі, - ОК "Південь"
У російського агресора з 16 до 12 одиниць скоротилась кількість крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Чисельність корабельного угруповання Росії у Чорному морі складається з 10 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму, а також 2 великих десантних кораблів.
Два носії крилатих ракет, в тому числі підводний, тримають напоготові пуску 12 одиниць крилатих ракет "Калібр. У нічному зведенні в ОК "Південь" повідомляли про цифру в 16 одиниць.
"Нагадуємо, що при отриманні сигналів повітряної тривоги та ракетної небезпеки слід негайно переходити в укриття. На випадок атаки дронів по критичній інфраструктурі, слід мати відповідний запас або альтернативні джерела на період, необхідний для відновлення функціонування й постачання благ цивілізації. Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте Силам оборони", - додали в ЗСУ.
- В оперативному командуванні "Південь" також розповіли, що ЗСУ працюють над створенням сприятливих умов для подальшого наступу на Херсонщині.
- На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються поповнити особовий склад і запаси техніки після втрат, а також налагодити логістику.
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