У Росії на 25% зменшилась кількість ракет у Чорному морі, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Чисельність корабельного угруповання Росії у Чорному морі складається з 10 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму, а також 2 великих десантних кораблів.

Два носії крилатих ракет, в тому числі підводний, тримають напоготові пуску 12 одиниць крилатих ракет "Калібр. У нічному зведенні в ОК "Південь" повідомляли про цифру в 16 одиниць.

"Нагадуємо, що при отриманні сигналів повітряної тривоги та ракетної небезпеки слід негайно переходити в укриття. На випадок атаки дронів по критичній інфраструктурі, слід мати відповідний запас або альтернативні джерела на період, необхідний для відновлення функціонування й постачання благ цивілізації. Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте Силам оборони", - додали в ЗСУ.

В оперативному командуванні "Південь" також розповіли, що ЗСУ працюють над створенням сприятливих умов для подальшого наступу на Херсонщині.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються поповнити особовий склад і запаси техніки після втрат, а також налагодити логістику.

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