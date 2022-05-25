У Росії назвали умову розблокування експорту українського зерна Чорним морем
Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Москва погодиться на створення "зелених коридорів" для українського зерна в Чорному морі в обмін на послаблення санкцій
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, Росія готова надати гуманітарні коридори для вивезення зерна із заблокованих портів, якщо Україна "забезпечить їхнє розмінування", а Захід послабить санкції.
"Розв'язання продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, у тому числі пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції", сказав Руденко.
- 25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив за створення "зеленого коридору" для експорту українського зерна.
- У Британській розвідці 25 травня заявили, що Україні не вдасться подолати блокаду морських портів за допомогою альтернативних сухопутних маршрутів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.
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