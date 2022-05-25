Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, Росія готова надати гуманітарні коридори для вивезення зерна із заблокованих портів, якщо Україна "забезпечить їхнє розмінування", а Захід послабить санкції.

"Розв'язання продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, у тому числі пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції", сказав Руденко.

25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив за створення "зеленого коридору" для експорту українського зерна.

У Британській розвідці 25 травня заявили, що Україні не вдасться подолати блокаду морських портів за допомогою альтернативних сухопутних маршрутів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.

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