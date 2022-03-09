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У Росії оголосили валютний спецрежим: населенню заборонили продавати долар

9 березня, 2022 середа
05:55
Економіка

Російський центробанк заборонив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту.

Відповідна постанова Банку Росії була оприлюднена в ніч на 9 березня на офіційному сайті банку.

Заборона введена на пів року – з 9 березня по 9 вересня 2022 року.

"Банк Росії вводить тимчасовий порядок операцій з готівковою валютою", - йдеться в повідомленні.

Також обмежується зняття депозитів у валюті, клієнт може зняти готівковою суму до 10 тис дол США, решта йому буде виплачено російськими рублями.

З нових валютних рахунків та вкладів зняти кошти можна буде в виключно в рублях.

При цьому Центробанк вирішив далі не відновлювати торги на Московській біржі, яка є найбільшою фондовою біржою РФ. Відзначимо, що торги на біржі не ведуться з першого дня російського вторгнення, після того як ринок російських акцій обвалився.

  • Нагадаємо, всі провідні інвестбанки та кредитні агентства різко понизили рейтинги Росії до переддефолтного рівня.
  • Аналітики Morgan Stanley називають дефолт найбільш ймовірним сценарієм для Росії і кажуть, що російський дефолт буде схожим на венесуельський.  
  • Раніше інший крупний банківський холдинг JPMorgan заявив, що дефолт Росії є неминучим. За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені два купони за облігаціями.
  • 8 березня авторитетне рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С, рейтинг "C" демонструє думку, що дефолт неминучий.

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