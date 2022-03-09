У Росії оголосили валютний спецрежим: населенню заборонили продавати долар

Відповідна постанова Банку Росії була оприлюднена в ніч на 9 березня на офіційному сайті банку.

Заборона введена на пів року – з 9 березня по 9 вересня 2022 року.

"Банк Росії вводить тимчасовий порядок операцій з готівковою валютою", - йдеться в повідомленні.

Також обмежується зняття депозитів у валюті, клієнт може зняти готівковою суму до 10 тис дол США, решта йому буде виплачено російськими рублями.

З нових валютних рахунків та вкладів зняти кошти можна буде в виключно в рублях.



При цьому Центробанк вирішив далі не відновлювати торги на Московській біржі, яка є найбільшою фондовою біржою РФ. Відзначимо, що торги на біржі не ведуться з першого дня російського вторгнення, після того як ринок російських акцій обвалився.

Нагадаємо, всі провідні інвестбанки та кредитні агентства різко понизили рейтинги Росії до переддефолтного рівня.

Аналітики Morgan Stanley називають дефолт найбільш ймовірним сценарієм для Росії і кажуть, що російський дефолт буде схожим на венесуельський.

Раніше інший крупний банківський холдинг JPMorgan заявив, що дефолт Росії є неминучим. За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені два купони за облігаціями.

8 березня авторитетне рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С, рейтинг "C" демонструє думку, що дефолт неминучий.

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