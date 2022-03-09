У Росії оголосили валютний спецрежим: населенню заборонили продавати долар
Російський центробанк заборонив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту.
Відповідна постанова Банку Росії була оприлюднена в ніч на 9 березня на офіційному сайті банку.
Заборона введена на пів року – з 9 березня по 9 вересня 2022 року.
"Банк Росії вводить тимчасовий порядок операцій з готівковою валютою", - йдеться в повідомленні.
Також обмежується зняття депозитів у валюті, клієнт може зняти готівковою суму до 10 тис дол США, решта йому буде виплачено російськими рублями.
З нових валютних рахунків та вкладів зняти кошти можна буде в виключно в рублях.
При цьому Центробанк вирішив далі не відновлювати торги на Московській біржі, яка є найбільшою фондовою біржою РФ. Відзначимо, що торги на біржі не ведуться з першого дня російського вторгнення, після того як ринок російських акцій обвалився.
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