У Росії партизани зупинили військові ешелони у районі Красноярська, - українська розвідка
Головне управління розвідки України зафіксувало активізацію руху опору у РФ, зокрема уночі партизани зупинили військові ешелони у районі Красноярська
Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.
"У ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська", - пише пресслужба.
Повідомляється, що лише за чотири дні 2023 року це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ, що призводить до порушень у русі військових ешелонів.
Також торік зафіксовано близько 40 таких випадків, зокрема й знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.
"Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - наголосили в ГУР.
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