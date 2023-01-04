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У Росії партизани зупинили військові ешелони у районі Красноярська, - українська розвідка

4 січня, 2023 середа
13:45
війна з Росією

Головне управління розвідки України зафіксувало активізацію руху опору у РФ, зокрема уночі партизани зупинили військові ешелони у районі Красноярська

Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.

"У ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська", - пише пресслужба.

Повідомляється, що лише за чотири дні 2023 року це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ, що призводить до порушень у русі військових ешелонів.

Також торік зафіксовано близько 40 таких випадків, зокрема й знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - наголосили в ГУР. 

  • Вранці 29 грудня 2022 року у Бєлгородській області Росії було чути вибухи, місцева влада казала, що це - ППО. Цього ж дня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.
  • 30 грудня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних росіян із попередженням про закриття владою РФ кордонів для чоловіків на початку січня і проведення нової хвилі мобілізації.
  • Також губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що вранці 2 січня об’єкт енергопостачання у Климівському районі було атаковано. Він звинуватив Україну в атаці безпілотником.  
  • Уночі 2 січня поблизу аеродрому "Балтімор" у Воронежі, де базуються бомбардувальники Су-34, росіяни начебто збили "український розвідувальний безпілотник". 
  • 3 січня Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що Росія планує хвилю мобілізації на окупованих територіях Півдня.
  • Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку", вважає, що російська влада включає механізми суспільної мобілізації, щоб суспільство, родини, оточення стимулювали чоловіків йти до армії РФ.  

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Росія
військові
російська армія
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
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