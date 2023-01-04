Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.

"У ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська", - пише пресслужба.

Повідомляється, що лише за чотири дні 2023 року це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ, що призводить до порушень у русі військових ешелонів.

Також торік зафіксовано близько 40 таких випадків, зокрема й знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - наголосили в ГУР.

Вранці 29 грудня 2022 року у Бєлгородській області Росії було чути вибухи, місцева влада казала, що це - ППО. Цього ж дня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.

30 грудня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних росіян із попередженням про закриття владою РФ кордонів для чоловіків на початку січня і проведення нової хвилі мобілізації.

Також губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що вранці 2 січня об’єкт енергопостачання у Климівському районі було атаковано. Він звинуватив Україну в атаці безпілотником.

Уночі 2 січня поблизу аеродрому "Балтімор" у Воронежі, де базуються бомбардувальники Су-34, росіяни начебто збили "український розвідувальний безпілотник".

3 січня Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що Росія планує хвилю мобілізації на окупованих територіях Півдня.

Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку", вважає, що російська влада включає механізми суспільної мобілізації, щоб суспільство, родини, оточення стимулювали чоловіків йти до армії РФ.

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