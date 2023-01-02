Про це він повідомив у telegram.

"Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", - написав він.

За його словами, пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика. При цьому Богомаз не зазначив, про яке саме селище йдеться.

Вранці 29 грудня 2022 року у Бєлгородській області Росії було чути вибухи, місцева влада казала, що це - ППО. Цього ж дня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.

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