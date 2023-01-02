У Росії заявили, що "український безпілотник атакував" об’єкт енергопостачання у Брянській області
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що вранці 2 січня об’єкт енергопостачання у Климівському районі було атаковано. Він звинуватив Україну в атаці безпілотником
Про це він повідомив у telegram.
"Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", - написав він.
За його словами, пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика. При цьому Богомаз не зазначив, про яке саме селище йдеться.
- Вранці 29 грудня 2022 року у Бєлгородській області Росії було чути вибухи, місцева влада казала, що це - ППО. Цього ж дня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.
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