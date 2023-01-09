У Росії помер розробник ракет "Калібр"
У Росії помер Павло Камнєв – розробник крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Павло Камнєв, якому було 85 років, помер 9 січня. Причину його смерті не називають.
Камнєв був науковим керівником концерну "Алмаз-Антей", який розробляє озброєння для російської протиповітряної оборони.
За інформацією росЗМІ, Камнєв є автором понад двадцяти винаходів, співавтором понад 300 науково-технічних звітів, був членом-кореспондентом Російської академії ракетних та артилерійських наук. Він є творцем сімейства ракет "Калібр", якими росіяни активно обстрілюють українську територію.
- За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, від 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023-го Росія випустила по Україні 591 крилату ракету "Калібр", у РФ залишилося ще 9% таких ракет.
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