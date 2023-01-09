У Росії помер розробник ракет "Калібр"

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Павло Камнєв, якому було 85 років, помер 9 січня. Причину його смерті не називають.

Камнєв був науковим керівником концерну "Алмаз-Антей", який розробляє озброєння для російської протиповітряної оборони.

За інформацією росЗМІ, Камнєв є автором понад двадцяти винаходів, співавтором понад 300 науково-технічних звітів, був членом-кореспондентом Російської академії ракетних та артилерійських наук. Він є творцем сімейства ракет "Калібр", якими росіяни активно обстрілюють українську територію.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, від 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023-го Росія випустила по Україні 591 крилату ракету "Калібр", у РФ залишилося ще 9% таких ракет.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb