Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Призначають тих людей, це вже в агонії, які не бояться майбутніх трибуналів. У яких немає честі й совісті, які готові воювати з мирним населенням. І такий знайшовся, по його біографії видно, що він цього не цурається, тому його Путін і призначив", - сказав України Роман Костенко.

Народний депутат припустив, що ймовірно попередні генерали, на думку російського диктатора Володимира Путіна, були занадто м’які, тому зараз відбувається їх зміщення з посад.

"Я думаю, що можливо ті генерали були для РФ досить зам'які, а вони знайшли такого, який не буде рахуватися ні з місцевим населенням, ні зі своїми солдатами, а це показує правосторонній херсонський плацдарм, Їх там тримають суто з політичної точки зору, тому ж з військової точки зору він досить невигідний. Тому Суровікіна й призначили, бо це Росія", - додав він.

У суботу, 8 жовтня 2022 року, російський міністр оборони Сергій Шойгу змінив відповідального за проведення "спеціальної військової операції" (СВО) проти України.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що призначення Суровікіна командувачем окупаційних військ РФ в Україні не змінить ситуацію на фронтах.

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