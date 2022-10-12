У Росії призначають керувати військом тих людей, які не бояться майбутніх трибуналів, - нардеп Костенко
Народний депутат України Роман Костенко зазначив, що Сергія Суровікіна призначили командувачем окупаційних військ РФ в Україні, оскільки він не боїться жертвувати власними підлеглими й воювати з цивільним населенням
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
"Призначають тих людей, це вже в агонії, які не бояться майбутніх трибуналів. У яких немає честі й совісті, які готові воювати з мирним населенням. І такий знайшовся, по його біографії видно, що він цього не цурається, тому його Путін і призначив", - сказав України Роман Костенко.
Народний депутат припустив, що ймовірно попередні генерали, на думку російського диктатора Володимира Путіна, були занадто м’які, тому зараз відбувається їх зміщення з посад.
"Я думаю, що можливо ті генерали були для РФ досить зам'які, а вони знайшли такого, який не буде рахуватися ні з місцевим населенням, ні зі своїми солдатами, а це показує правосторонній херсонський плацдарм, Їх там тримають суто з політичної точки зору, тому ж з військової точки зору він досить невигідний. Тому Суровікіна й призначили, бо це Росія", - додав він.
- У суботу, 8 жовтня 2022 року, російський міністр оборони Сергій Шойгу змінив відповідального за проведення "спеціальної військової операції" (СВО) проти України.
- Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що призначення Суровікіна командувачем окупаційних військ РФ в Україні не змінить ситуацію на фронтах.
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