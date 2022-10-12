Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Той стиль ведення бойових дій, які нам намагатиметься навʼязати Суровікін, не призведе до корінних змін ситуації на фронті. З іншої сторони, звісно він буде робити все, щоб змінити тактику війни РФ проти України. За останні два дні загальний задум росіян полягав в тому, щоб подавати систему ППО України. Вони вважали, що зможуть перенаситити нашу ППО і відсоток збитих ракет зменшиться", - пояснив Киричевський

Експерт вважає, що Суровікін може стати останнім командувачем окупаційних військ РФ в Україні

"Також вони дуже хочуть завдати більших збитків нашій енергетичній інфраструктурі, щоб відповідно простіше запускати фейки, наприклад, про наступ з Білорусі. До цього ж росіяни, під час ракетних обстрілів нашої території, намагались зобразити наступ на фронтах. Тобто, вони намагаються навʼязати Україні сценарій ведення бойових дій в Сирії. Саме тому Суровікін і підійшов Путіну. Проте цілком ймовірно, що він стане останнім командувачем окупаційних військ РФ в Україні", - додав він.

У суботу, 8 жовтня 2022 року, російський міністр оборони Сергій Шойгу змінив відповідального за проведення "спеціальної військової операції" (СВО) проти України

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