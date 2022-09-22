У Росії пропонують скоротити перелік хвороб, які дозволяють уникнути мобілізації

Про це вона розповіла у розмові з РІА "Новости".

Ольга Ковітіді запропонувала оновити критерії придатності до несення військової служби.

За її словами, низка захворювань цілком можна визнати такими, що не перешкоджають призову. Вона нагадала, що зараз від призову можуть звільнити чоловіка із плоскостопістю.

"Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, за яких призовник визнається непридатним до служби", - наголосила сенаторка.

Крім того, вона запропонувала внести інші зміни. Наприклад, оновити підходи до підготовки молодших офіцерів.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Відразу після цього міністр оборони РФ Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тис. солдатів, хоча пункт про кількість призовників засекречений. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих. Незалежні джерела повідомляють, що заплановано мобілізувати 1 млн осіб.

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