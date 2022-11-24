Про це повідомляє ТАРС, посилаючись на пресслужбу управління ФСБ з Чечні.

Кримінальну справу порушили за матеріалами ФСБ. Закаєва підозрюють у тому, що він, перебуваючи в Україні, "брав участь у створенні терористичної спільноти "Окремий батальйон особливого призначення збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія".

У ФСБ стверджують, що цей батальйон створили для ведення бойових дій проти російських військових.

Ахмеда Закаєв – польовий командир, глава уряду самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.

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