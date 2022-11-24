У Росії проти чеченського лідера Ахмеда Закаєва відкрили справу за створення в Україні "батальйону Ічкерії"
Слідчий комітет з Чечні порушив проти колишнього польового командира та лідера народу в екзилі Ахмеда Закаєва кримінальну справу за статтею про створення "терористичної спільноти"
Про це повідомляє ТАРС, посилаючись на пресслужбу управління ФСБ з Чечні.
Кримінальну справу порушили за матеріалами ФСБ. Закаєва підозрюють у тому, що він, перебуваючи в Україні, "брав участь у створенні терористичної спільноти "Окремий батальйон особливого призначення збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія".
У ФСБ стверджують, що цей батальйон створили для ведення бойових дій проти російських військових.
Ахмеда Закаєв – польовий командир, глава уряду самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні.
- Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.
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