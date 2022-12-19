У Росії розбився та згорів черговий гелікоптер Мі-8
19 грудня стало відомо, що у РФ розбився та згорів ще один гелікоптер Мі-8. Відомо, що один росіянин постраждав внаслідок цього
Про це інформують російські ЗМІ.
Російський вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку в селищі Тахтоямськ в Магаданській області. Під час посадки гелікоптер зачепив технічну споруду, впав і спалахнув.
Повідомляється, що на борту знаходилися три члени екіпажу. Внаслідок цього постраждала одна людина.
- Відзначимо, 4 листопада у Росії трапились два інциденти з пасажирськими літаками. Спочатку в Іркутську Airbus A320 сідав з заблокованими шасі, а згодом після вильоту з Сочі у Boeing 737-800 тріснуло лобове скло – в обох випадках вдалося уникнути катастрофи.
- 8 листопада стало відомо, що в Росії впродовж першого тижня листопада трапилося три інциденти з пасажирськими літаками.
- 8 листопада вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс, впав у Костромській області, на борту було 5 людей.
- 2 грудня стало відомо, що винищувач МіГ-31, який носить ракети Х-47М2 "Кинжал", розбився у РФ.
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