У Росії розбився винищувач МіГ-31
2 грудня стало відомо, що винищувач МіГ-31, який носить ракети Х-47М2 "Кинжал", розбився у РФ
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.
МіГ-31 зазнав аварії у Приморському краї під час навчально-тренувального польоту. Повідомляється, що екіпаж катапультувався, а політ виконували без боєкомплекту.
Винищувач, за інформацією пропагандистів, упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.
Саме радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31 є носієм ракет Х-47М2 "Кинжал", якими обстрілюють мирні українські міста.
- Відзначимо, 4 листопада у Росії трапились два інциденти з пасажирськими літаками. Спочатку в Іркутську Airbus A320 сідав з заблокованими шасі, а згодом після вильоту з Сочі у Boeing 737-800 тріснуло лобове скло – в обох випадках вдалося уникнути катастрофи.
- 8 листопада стало відомо, що в Росії впродовж першого тижня листопада трапилося три інциденти з пасажирськими літаками.
- 8 листопада вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс, впав у Костромській області, на борту було 5 людей.
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