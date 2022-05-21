У Росії розглянуть можливість обміну захисників Маріуполя на Медведчука, - депутат Держдуми

Про це заявив член переговорного процесу та очільник фракції ЛДПР Леонід слуцький, передає Інтерфакс.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на "азовців". Не ми, ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", - сказав він.

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН