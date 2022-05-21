У Росії розглянуть можливість обміну захисників Маріуполя на Медведчука, - депутат Держдуми
У Росії планують вивчити питання можливості обміну кума президента РФ Віктора Медведчука на українських полонених з полку "Азов"
Про це заявив член переговорного процесу та очільник фракції ЛДПР Леонід слуцький, передає Інтерфакс.
"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на "азовців". Не ми, ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", - сказав він.
- 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
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