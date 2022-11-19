У Росії запланували загальну мобілізацію, - військовий експерт Попович
Військовий експерт Денис Попович зазначив, що у Росії немає можливості підготувати мільйонну армію
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Потужності російських полігонів не дозволяють підготувати у стислі терміни більш ніж 90 тисяч людей. У Росії на грудень, або січень запланована нова хвиля мобілізації, яка тепер буде не частковою, а загальною. Хоча мобілізація, яку називали частковою, не припинялась. Вона перейшла у прихований спосіб", - зауважив Попович.
За словами військового експерта, з Росії поступають повідомлення, що продовжується роздача повісток.
"Указу президента РФ не було, що мобілізація зупинилася. Була лише заява, що мобілізація припиняється. Для військкоматів це не є підставою для закінчення мобілізації, тому вони продовжують роздавати повістки. І вони хочуть підсилити ці процеси. Це може відбуватися в залежності від втрат на фронтах, а втрати у них значні. Тому немає сумнівів, що мобілізація у РФ буде прискорюватися", - аргументував Попович.
- Нагадаємо, Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.
- У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.
- 28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців.
- Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.
- Член комітету з оборони Віктор Соболєв заявив, що якщо Росії і буде потрібна нова мобілізація, то вона, швидше за все, вже не буде частковою
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