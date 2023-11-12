У Росії заявили про збитий український безпілотник над Бєлгородською областю
Російське міністерство оборони у неділю, 12 листопада, заявило, що нібито їхня ППО вночі збила український безпілотник над територією Бєлгородської області
Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.
В атаці дрона росіяни традиційно звинуватили Україну.
"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", - пишуть у відомстві.
- Уранці суботи, 11 листопада, росіяни також заявили, що над Брянською областю протиповітряна оборона начебто збила чотири українські безпілотники.
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