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У Росії заявили про збитий український безпілотник над Бєлгородською областю

12 листопада, 2023 неділя
08:31
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російське міністерство оборони у неділю, 12 листопада, заявило, що нібито їхня ППО вночі збила український безпілотник над територією Бєлгородської області

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

В атаці дрона росіяни традиційно звинуватили Україну.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", - пишуть у відомстві.

  • Уранці суботи, 11 листопада, росіяни також заявили, що над Брянською областю протиповітряна оборона начебто збила чотири українські безпілотники.
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Бєлгород
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