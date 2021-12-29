У Росії заявили, що готові збільшити постачання газу до Європи за умови довгострокових контрактів із Газпромом

Про це Олександр Новак сказав у своєму інтерв'ю РБК.



"Ресурсна база, яка є в Росії, дозволяє забезпечувати попит європейських споживачів у будь-яких обсягах. Але, звісно, ​​це не швидкий процес, тому що політика, яка проводилася в ЄС, була спрямована на скорочення попиту", - заявив Новак.



За словами віцепрем'єра РФ, ціни на газ зможуть знизитися, коли пропозиція забезпечуватиме попит у Європі у повному обсязі, а також якщо більша частина споживання газу буде відбуватися шляхом довгострокових постачань із Росії, Алжиру та Норвегії.



Новак також назвав причини, через які, на його думку, зросли ціни на газ. Це відмова ЄС від довгострокових контрактів та інвестицій, холодна зима 2020-21 років та ризики повторних морозів цього року.

Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ в Європі вперше перетнула позначку $2 тис. Частково це було спричинено тим, що Газпром відмовився замовляти транзит по трубопроводу "Ямал - Європа", у зв'язку з чим він зупинився і змінив напрямок руху.