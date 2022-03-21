У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти

Про це повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову, інформує Еспресо.TV

"На кожну людину, яка потрапила в полон, скажімо так, складається спеціальна картка, написана нею власноручно, щоб можна було переконатися, що вона жива і саме вона написала цю картку, і передається до Червоного Хреста... На сьогодні більше ніж 500 таких карток заповнено з нашого боку та передано до Червоного Хреста. Це українські полонені... яких ми готові обміняти", - сказала Москалькова в ефірі Russia Today.

Взаємодія із Міжнародним комітетом Червоного Хреста відбувається через російське відділення організації, зазначила Москалькова. Водночас головним органом для вирішення питань, пов'язаних із військовополоненими, є міністерство оборони РФ, нагадала вона.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, в полон потрапили вже більше 1 тисячі російських військових. Проте вони переважно не хочуть повертатися на батьківщину, де їх чекає або розстріл, або вигнання.

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