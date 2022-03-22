У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express
У зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва в Росії призупинена робота підприємства корпорації "Уралвагонзавод" - єдиного, що здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашиської армії, так і на експорт.
Про це з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляє на своєму сайті інформаційно-консалтингова компанія Defense Express.
За даними аналітиків компанії, також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії РФ.
Попри спроби провести "імпортозаміщення", реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих – катастрофічна.
Зокрема вся система керування вогнем у модернізованих російських танках спирається на французькі тепловізори, які постачалися в обхід санкцій від 2014 року, через Білорусь.
"Західні санкції будуть мати аналогічний каскадний ефект щодо всього військово-промислового комплексу РФ. Тобто йдеться не тільки про унеможливлення виробництва озброєння, що з'явилось з 2000-х років, а навіть про унеможливлення поточного ремонту виготовленої раніше техніки та озброєння", - підкреслюють аналітики.
В Україні ж усе навпаки – підприємства вітчизняного концерну "Укроборонпром" нарощують темпи ремонту та постачання ЗСУ різноманітного озброєння.
- Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів.
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