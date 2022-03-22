У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express

Про це з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляє на своєму сайті інформаційно-консалтингова компанія Defense Express.



За даними аналітиків компанії, також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії РФ.

Попри спроби провести "імпортозаміщення", реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих – катастрофічна.

Зокрема вся система керування вогнем у модернізованих російських танках спирається на французькі тепловізори, які постачалися в обхід санкцій від 2014 року, через Білорусь.

"Західні санкції будуть мати аналогічний каскадний ефект щодо всього військово-промислового комплексу РФ. Тобто йдеться не тільки про унеможливлення виробництва озброєння, що з'явилось з 2000-х років, а навіть про унеможливлення поточного ремонту виготовленої раніше техніки та озброєння", - підкреслюють аналітики.

В Україні ж усе навпаки – підприємства вітчизняного концерну "Укроборонпром" нарощують темпи ремонту та постачання ЗСУ різноманітного озброєння.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів.

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