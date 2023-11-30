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Ексклюзив

"У росіян немає такої єдності": військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв оцінив можливості протистояння з РФ у дронах

30 листопада, 2023 четвер
10:30
Війна з Росією FPV-дрони

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, чи можливий паритет з росіянами по дронах

Про це він сказав в етері телеканалу Еспресо.

"Чого немає в росіян, але є в нас? Є людина, яка взялась конкретно опікуватися нашою бригадою та доставляти нам дрони. Вона приїжджає на фронт, дивиться ситуацію, спілкується з командирами, радиться що краще і забезпечує необхідною кількістю (дронів - ред). Я не можу озвучити прізвище, хоча ця людина входить в топ-5 списку Forbes Ukraine. В росіян немає такої історії єдності. Чи буде в них паритет, я не впевнений", - зазначив він.

З точки зору забезпечення бюджету, він є в РФ. Але ми не знаємо скільки вони готові виділяти на FPV-дрони і наскільки вони вважають їх дієвими, каже Ієвлєв.

"На сьогоднішній день дрони дозволяють більш-менш безпечно спалювати противника перед собою. Розвідні дрони це про контроль, ведення бою і коригування. Сьогодні немає інших приладів, які б дозволяли виконувати ту саму функцію. Якщо говорити про топ-3 потреби на передовій для ЗСУ, дрони точно туди увійдуть. Перше це ураження, друге - спостереження", - додав він.

  • Нагадаємо, 20 листопада перші 3000 із 10 000 FPV-дронів, на які українці донатили у рамках спільного збору United24, "Повернись живим" та monobank, вже передали українським військовим.

  • Сержант Олесь Маляревич розкрив секрети роботи з безпілотними авіаційними комплексами, які виконують ударні завдання на лінії фронту.

Україна
військові
Технології
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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