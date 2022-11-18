У росіян різко скоротилась кількість крилатих ракет у Чорному морі

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.

"Зміна ситуації, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.", - пише "Південь".

Російський ворог тримає напоготові 7 бойових кораблів у відкритому Чорному морі. Серед них 1 підводний ракетоносій, який спорядили 4 ракетами "Калібр".

В обідньому зведенні ОК "Південь" повідомляв, що у росіян більше ніж 20 одиниць ракет.

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