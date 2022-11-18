У росіян різко скоротилась кількість крилатих ракет у Чорному морі
Російські кораблі, які маневрують у Чорному морі, тримають напоготові 4 крилатих ракети "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.
"Зміна ситуації, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.", - пише "Південь".
Російський ворог тримає напоготові 7 бойових кораблів у відкритому Чорному морі. Серед них 1 підводний ракетоносій, який спорядили 4 ракетами "Калібр".
В обідньому зведенні ОК "Південь" повідомляв, що у росіян більше ніж 20 одиниць ракет.
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