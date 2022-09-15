У росіян стався обвал командної вертикалі, першими тікають командири, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що Міністерство оборони України зараз не поспішає оголошувати звільнені території
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Стався обвал командної вертикалі, у першу чергу тікали командири на Харківщині. Вони тікали настільки стрімко, що кидали свої штабні машини, за допомогою яких, керували військами. На деокупованих територіях ще можуть ховатися російські військові у закинутих будинках, або лісах. Про звільнення населених пунктів Харківщини наше керівництво повідомляє абстрактно, зачистка ще триває", - зазначив Киричевський.
Військовий експерт також додав, що ЗСУ мають вже психологічний досвід перемоги, при цьому, перемоги у наступальних діях.
"Цей чинник зміцнюватиме нашу оборону Бахмута. Росіяни вже почали втрачати стратегічну ініціативу, вони почали втрачати розуміння на стратегічному рівні, для чого вони ведуть війну й це полегшить дії ЗСУ", - підкреслив Киричевський.
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