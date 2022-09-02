Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання російських сил у Чорному морі тримає напоготові 2 надводних ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами типу "Калібр".

"Сили оборони Півдня України продовжують виконання завдань за призначенням і нагадують, що свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень щодо виходу на узбережжя та лісові масиви, - це спосіб вберегти себе для ефективного вкладу в наближення Перемоги! Тримаймо стрій! Все буде Україна!", - написали у "Півдні".

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що станом на ранок 2 вересня на лінії фронту тривають позиційні бої, а українські сили зуміли зупинити логістику росіян.

Артилерія ЗСУ вдарила по поромній переправі поблизу села Львове у Херсонській області.

Станом на початок доби, 2 вересня, у росіян в Чорному морі було напоготові 20 крилатих ракет.

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