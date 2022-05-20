У російської Казані відібрали проведення Суперкубку УЄФА, - ESPN
Стадіон "Ак Барс-Арена" в Казані не прийматиме матч за Суперкубок УЄФА у 2023 році
Про це повідомляє ESPN.
УЄФА перенесе матч за Суперкубок УЄФА в інше місто. Функціонери вже розглядають декілька варіантів.
"Ак Барс Арена" приймала матчі ЧС-2018. Казань мала стати першим російським містом, у якому проводився б Суперкубок УЄФА.
Раніше УЄФА відібрав у Росії фінал Ліги чемпіонів, який мав цьогоріч пройти у Санкт-Петербурзі. Тепер вирішальна зустріч між "Реалом" та "Ліверпулем" пройде в Парижі.
- Команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.
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