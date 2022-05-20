У російської Казані відібрали проведення Суперкубку УЄФА, - ESPN

Про це повідомляє ESPN.

УЄФА перенесе матч за Суперкубок УЄФА в інше місто. Функціонери вже розглядають декілька варіантів.

"Ак Барс Арена" приймала матчі ЧС-2018. Казань мала стати першим російським містом, у якому проводився б Суперкубок УЄФА.

Раніше УЄФА відібрав у Росії фінал Ліги чемпіонів, який мав цьогоріч пройти у Санкт-Петербурзі. Тепер вирішальна зустріч між "Реалом" та "Ліверпулем" пройде в Парижі.

Команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.