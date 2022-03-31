У російському Слідкомі вигадали фейк про "летючі ескадрони смерті націоналістів" у Харкові

Про це йдеться у Telegram-каналі Слідчого комітету Росії.



Окупанти створили черговий фейк. Цього разу, згідно з інформацією Слідкому, представники "націоналістичних батальйонів України" ніби-то створили летючі ескадрони смерті у Харкові.



Російська пропаганда зазначає, що члени цих "ескадронів смерті" відбирають у мирних харків’ян джипи, їздять ними по вулицях міста і для залякування жителів "ведуть хаотичну стрілянину з великокаліберних кулеметів по житлових будинках". Крім того, окупанти стверджують, що "націоналістичні батальйони" мають важку військову техніку, яку нібито розміщують в житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням.



"А.І. Бастрикін доручив слідчим вжити вичерпних заходів щодо встановлення всіх причетних до цього осіб з метою подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Окупанти виклали фейкове відео з нібито вбитою українською снайперкою Оленою Білозерською, але вона спростувала інформацію про свою загибель.

Також повідомляли, що російська пропаганда розсилає фейкову інформацію про те, що начебто Укрпошта ввійшла до складу "Почты России".