У російському Слідкомі вигадали фейк про "летючі ескадрони смерті націоналістів" у Харкові
Голова Слідчого комітету Російської Федерації доручив слідчим фіксувати факти "залякування українськими націоналістами мирних жителів Харкова"
Про це йдеться у Telegram-каналі Слідчого комітету Росії.
Окупанти створили черговий фейк. Цього разу, згідно з інформацією Слідкому, представники "націоналістичних батальйонів України" ніби-то створили летючі ескадрони смерті у Харкові.
Російська пропаганда зазначає, що члени цих "ескадронів смерті" відбирають у мирних харків’ян джипи, їздять ними по вулицях міста і для залякування жителів "ведуть хаотичну стрілянину з великокаліберних кулеметів по житлових будинках". Крім того, окупанти стверджують, що "націоналістичні батальйони" мають важку військову техніку, яку нібито розміщують в житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням.
"А.І. Бастрикін доручив слідчим вжити вичерпних заходів щодо встановлення всіх причетних до цього осіб з метою подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні.
- Окупанти виклали фейкове відео з нібито вбитою українською снайперкою Оленою Білозерською, але вона спростувала інформацію про свою загибель.
- Також повідомляли, що російська пропаганда розсилає фейкову інформацію про те, що начебто Укрпошта ввійшла до складу "Почты России".
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