English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Роскомнагляді відрапортували про зростання кількості скарг на "проукраїнську пропаганду"

У Роскомнагляді відрапортували про зростання кількості скарг на "проукраїнську пропаганду"

26 серпня, 2022 п'ятниця
22:08
Світ Інформаційна ізоляція Росії

У першому півріччі 2022 року до Роскомнагляду надійшло 144 835 звернень росіян, що на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомляють з Роскомнагляді.

"Найбільше число звернень на адресу відомства надійшло в березні 2022 року. Тоді в центральний апарат відомства надійшло 10 323 звернення, що більше показників минулого року майже в чотири рази. Найчастіше громадяни зверталися в Роскомнагляд з проханням видалити посилання на ресурси з проукраїнською пропагандою", - сказано в повідомленні.

У Роскомнагляді стверджують, що велика частина питань громадян, що надійшли в першому півріччі 2022 року, стосувалася нібито "розміщення в інтернеті протиправної інформації, в тому числі фейків про проведення спеціальної військової операції на Україні". Кількість питань на тему "заборонених матеріалів" склала 63 592, що майже у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

  • 26 серпня Головнокомандувач Збройних сил України розповів, що окупанти поширюють дезінформацію про ситуацію на ЗАЕС.
  • Прем’єр Британії Борис Джонсон звинуватив російські війська у спробі знищити українську культуру на території, яку вони захопили.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Свобода
війна з Росією
Читайте також:
Алексей Данилов
25 серпня, 2022 четвер
Данілов закликає готуватися до затяжних боїв з Росією: ми матимемо велику війну з нею
Ілюстрація. Дніпро
24 серпня, 2022 середа
У Дніпрі прогриміли вибухи
Сергій Шойгу
24 серпня, 2022 середа
Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
26 серпня
23:37
Українське зерно
Україна вже відправила 44 судна з агропродукцією в 15 країн світу, - Зеленський
23:07
ЗАЕС окупанти
Зеленський попередив, що ситуація на ЗАЕС дуже ризикована. Станція може знову опинитись за крок від катастрофи
22:55
Мелінда Сіммонс
Амбасадорка Великої Британії в Україні відкрила для себе прихильність до бавовни
22:43
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 серпня
22:39
Лукас Брок
Він ідіот. З партії Марін Ле Пен хочуть вигнати колегу, який хизувався прапором "ДНР" перед українцями
22:20
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Продовження обов’язково буде. Данілов анонсував удари по російських тилах
21:49
Граната, вилучена поліцейськими
Розстріляв державний прапор і хотів себе підірвати. На Київщині затримали хулігана
21:38
Валерій Залужний
Росіяни дезінформують про обстріли ЗСУ Запорізької АЕС. Залужний поговорив з Міллі
21:22
Дональд Трамп
Обшуки в маєтку Трампа. Мінюст США оприлюднив підстави
21:19
Оновлено
Російський ракетний удар по Запоріжжю
У Запоріжжі прогриміли вибухи. Працювала ППО
21:13
Ігор Суркіс
Суркіс поскаржився, що не може придбати в "Динамо" якісних футболістів
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
В Україні формується сучасна високотехнологічна система ППО. Колонка Сергія Згурця
20:54
Роман Яремчук
Футболіст збірної України Яремчук близький до трансферу в топ-лігу
20:54
Ракетні системи MBDA
Хакери викрали секретні документи про зброю та місію НАТО
20:42
Армія Білорусі
Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів з Україною
20:31
Мелітополь
На російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна"
20:29
"До України прибула перша партія листів": Ірина Верещук повідомила про початок листування українських військовополонених з рідними
20:29
Ексклюзив
олігархи
Російські олігархи продовжують контролювати свої активи в Україні, - юристка Загребельська
20:26
Юрій Бойко
Екслідер ОПЗЖ Юрій Бойко відпочиває у Карлових Варах
20:18
Норвегія долучилася до сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії
20:15
Інтерв’ю
на фото: Роман Костенко
Якщо головною буде стратегія збереження життя, то ми ніколи не переможемо у цій війні – полковник Костенко
20:09
Віктор Ляшко
Якщо станеться аварія. Міністр охорони здоров'я розповів про готовність до ядерної катастрофи
19:59
Дніпропетровщина
Росія випустила дві ракети Х-22 по Покровській громаді Дніпропетровщини
19:56
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"Росія має забезпечити ремонт пошкоджених ліній електропередачі": Боррель про ситуацію на ЗАЕС
19:36
12 годин поспіль російські хакери атакували суспільний мовник Латвії
У Держспецзв’язку розповіли, чи в QR-кодах "ховаються" віруси
19:30
евакуація
Обов'язкову евакуацію можуть оголосити з частини територій ще трьох областей – Верещук
19:20
Ліга конференцій, жеребкування
Ліга конференцій: результати жеребкування групового етапу
19:13
"Дніпро-1"
"Дніпро-1" зіграє з АЗ, "Аполлоном" і "Вадуцом" у Лізі конференцій
19:08
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Пам’ятаймо, з чого все почалося – почалося з Угоди про асоціацію з ЄС – польський політик Сікорський
19:07
Росіяни отримали відсіч ЗСУ в боях на Бахмутському, Харківському й Авдіївському напрямках, – Генштаб 
18:53
санкції проти Росії
Користуються китайською карткою: росіяни спустошують банкомати у Фінляндії, щоб зняти валюту в обхід санкцій
18:48
Ядерна безпека
Південна Корея підписала контракт з РФ на будівництво першої атомної електростанції в Єгипті
18:31
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:23
Оновлено
Зеленодольськ
Росіяни обстріляли з "ураганів" громаду на Дніпропетровщині, поранено 63-річну жінку
18:13
Борис Джонсон
"Ми бачили, як таке робили нацисти під час ІІ Світової війни": Джонсон засудив "культурний вандалізм" РФ в Україні
17:53
окупанти Мелітополь
На Запоріжжі повідомили підозру у державній зраді 9 правоохоронцям
17:46
міна сапер розмінування
Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування територій
17:20
Сергій Колесник, світлина з INSTAGRAM
Хизувався відпочинком у Ніцці під час війни: мер Харкова звільнив чиновника Сергія Колесніка
17:14
Антонівський міст 26 серпня
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту та Чорнобаївці
17:12
винищувачі росія су-30
Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів, - Business Insider
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV