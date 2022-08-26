Про це повідомляють з Роскомнагляді.

"Найбільше число звернень на адресу відомства надійшло в березні 2022 року. Тоді в центральний апарат відомства надійшло 10 323 звернення, що більше показників минулого року майже в чотири рази. Найчастіше громадяни зверталися в Роскомнагляд з проханням видалити посилання на ресурси з проукраїнською пропагандою", - сказано в повідомленні.

У Роскомнагляді стверджують, що велика частина питань громадян, що надійшли в першому півріччі 2022 року, стосувалася нібито "розміщення в інтернеті протиправної інформації, в тому числі фейків про проведення спеціальної військової операції на Україні". Кількість питань на тему "заборонених матеріалів" склала 63 592, що майже у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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