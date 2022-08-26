Про це Валерій Залужний повідомив у Телеграм.

"Сьогодні відбулася чергова телефонна розмова із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом", - написав головком ЗСУ.

Він подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку боротьби за незалежність.

Залужний поінформував партнерів про оперативну ситуацію на всій лінії фронту.

"Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових", - написав Валерій Залужний.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.