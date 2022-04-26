У Рубіжному окупанти змушують жінок розвідувати позиції ЗСУ, погрожуючи розстрілом їхніх дітей, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередніми даними, у Рубіжному російські окупанти змушують місцевих жительок розвідувати позиції підрозділів ЗС України, погрожуючи у випадку відмови розстріляти їхніх дітей.

Як повідомляє Гайдай, росіяни викрадають дітей, а потім змушують їхніх матерів йти на місця розташування українських військ начебто за гуманітарною допомогою, а потім повертатися назад та розповідати загарбникам про укріплення.

Тим, хто не погоджується, погрожують розстрілом їхніх дітей.



Нагадаємо, на Донеччині за добу 26 квітня зафіксували 18 російських обстрілів, унаслідок яких загинули двоє дітей

Тим часом кількість загиблих дітей від початку повномасштабної війни в Україні зросла до 217