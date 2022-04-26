У Рубіжному окупанти змушують жінок розвідувати позиції ЗСУ, погрожуючи розстрілом їхніх дітей, - Гайдай
У Рубіжному російські окупанти змушують місцевих жінок розвідувати позиції підрозділів Збройних сил України, погрожуючи розстрілом дітей
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, у Рубіжному російські окупанти змушують місцевих жительок розвідувати позиції підрозділів ЗС України, погрожуючи у випадку відмови розстріляти їхніх дітей.
Як повідомляє Гайдай, росіяни викрадають дітей, а потім змушують їхніх матерів йти на місця розташування українських військ начебто за гуманітарною допомогою, а потім повертатися назад та розповідати загарбникам про укріплення.
Тим, хто не погоджується, погрожують розстрілом їхніх дітей.
- Нагадаємо, на Донеччині за добу 26 квітня зафіксували 18 російських обстрілів, унаслідок яких загинули двоє дітей
- Тим часом кількість загиблих дітей від початку повномасштабної війни в Україні зросла до 217
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