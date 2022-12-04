У Сан-Франциско поліції дозволили використовувати роботів, що можуть убивати

Про це повідомила українська служба BBC.

Керівна рада Сан-Франциско дозволила міській поліції використовувати роботів, які можуть убивати. Документ має поправку, що їхнє застосування можливе лише після проведення дій з альтернативною тактикою деескалації та обмеженою кількістю високопоставлених офіцерів.

Поліція Сан-Франциско надала дані BBC, що наразі не працює з роботами, які здатні вбивати. Однак правоохоронці зазначили, що в майбутньому можуть бути сценарії, коли їх можливості застосовуватимуться.

Представник поліції інформував: "Роботи потенційно можуть бути оснащені вибуховими зарядами, щоб пробивати укріплені споруди, в яких перебувають агресивні, озброєні або небезпечні особи, – і додав: – Їх можна використовувати для знешкодження чи дезорієнтації жорстоких, озброєних або небезпечних підозрюваних, які загрожують життю людей".

ВВС нагадує, що роботів-кілерів уже використовують в інших штатах США, зокрема у 2016 році поліція в Далласа застосувала робота, озброєного вибухівкою C-4, щоб знешкодити снайпера, який убив двох офіцерів і поранив ще кількох.

Нагадаємо, у США в нічному ЛГБТ-клубі у Колорадо-Спрінгс чоловік відкрив стрілянину ввечері 19 листопада, внаслідок чого 5 людей загинуло, а 25 зазнали поранень.

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