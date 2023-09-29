У Сенаті США розповіли, коли Туреччина може дозволити вступ Швеції в НАТО

Про це розповів новий голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Бен Кардін, повідомляє Reuters.

Кардін повідомив, що обговорював питання про вступ Швеції до НАТО з турецькими офіційними особами на зустрічі послів НАТО.

"Вони стверджують, що це буде зроблено в першій половині наступного місяця... Якщо це дійсно так, то принаймні питання з НАТО вирішено, але є й інші питання, окрім вступу до НАТО, які мають стати частиною наших обговорень у міру просування вперед", - сказав він.

Своєю чергою у комітеті готові розглянути дозвіл на угоду щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.