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У Сербії активісти подали до суду проти ПВК Вагнера через вербування найманців на війну в Україні, - Reuters

19 січня, 2023 четвер
19:41
Світ ПВК Вагнера

Група сербських і проукраїнських активістів у Сербії подали позов проти російської приватної військової компанії Вагнера, звинувативши її у вербуванні сербів для участі у війні в Україні

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву одного з ініціаторів позову сербського юриста Седомира Стойковича.

"У нас є обґрунтовані підозри, що (колишній міністр внутрішніх справ Александар, - ред.) Вулін…віддавав накази, директиви й вказівки про те, що діяльності ПВК Вагнера в Сербії не слід перешкоджати", – пояснив він.

Зазначається, що група проукраїнських активістів у Сербії подали позов проти російської ПВК Вагнера. У позові, крім того, фігурують імена посла Росії в Сербії Алєксандра Боцан-Харченка й керівника сербського Державного агентства з питань безпеки та інформації, колишнього очільника МВС Сербії Александара Вуліна.

За словами Стойковича, Боцан-Харченко як посол користується дипломатичним імунітетом, а тому не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Сербії.

Після подачі кримінальної скарги держпрокурор Сербії має вирішити, чи продовжувати розгляд справи. Ані посольство Росії в Белграді, ані сербське Держагентство з безпеки й інформації не відповіли на запити про коментарі.

Агентство зазначає, що за даними спостерігачів, з 2014 року на боці проросійських сил в Україні брали участь десятки сербських добровольців і найманців. При цьому, законодавча влада Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, кілька людей були засуджені за це.

Нещодавно президент Сербії Александар Вучич розкритикував російські вебсайти та групи в соціальних мережах за публікацію реклами сербською мовою, в якій група Вагнера, очолювана Євгеном Пригожиним, соратником президента Росії Володимира Путіна, закликає добровольців вступати до своїх лав.

Відомо, що інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському "ВКонтакте" з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

  • 24 грудня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що серед вагнерівців, які воюють в Україні, лише 20% контрактників, решта – в'язні, кількість яких сягає до 40 тис. За його словами, власник ПВК Євген Пригожин та інші чиновники компанії вербували засуджених із в’язниць для бойових дій на передовій, оскільки наштовхуються на проблеми вербування серед інших росіян.

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