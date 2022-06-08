English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У середині Росії посилюється напруга через примусову мобілізацію і цензуру, - ISW

У середині Росії посилюється напруга через примусову мобілізацію і цензуру, - ISW

8 червня, 2022 середа
06:22
війна з Росією російські війська

Примусова мобілізація в ОРДЛО та цензура інформації про загиблих військових, посилюють напругу в середині Російської Федерації

До такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни.

"Зусилля Кремля щодо цензури інформації про загиблих військовослужбовців і триваюча примусова мобілізація у так званих ДНР і ЛНР, посилюють напругу всередині країни та протидію війні", - йдеться у зведенні Інституту за 7 червня.

Також зазначається, що російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектора Сєверодонецька і провели штурм українських позицій в промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.

Окупаційні війська продовжують просуватися на Слов'янськ, на південний схід з району Ізюма і на захід від Лиману, намагаючись прорвати українську оборону, що зупинила більшість прямих фронтальних штурмів з Ізюму.

В Інституті наголошують, що загарбники почали відводити війська з позицій в Запорізькій області або для ротації, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області. Російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Інгулець, які знаходяться під контролем ЗСУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
ОРДЛО
Військові новини
Сєверодонецьк
Читайте також:
Байден підписав закон про ленд-ліз
6 червня, 2022 понедiлок
Байден запровадив режим надзвичайної ситуації в США — Білий дім
7 червня, 2022 вiвторок
Турецький міністр: домовилися з Україною про купівлю зерна зі знижкою 25%, але є дилема щодо безпеки експорту
Patriot
6 червня, 2022 понедiлок
За ленд-лізом не даватимуть багато дешевої зброї, радше це будуть локальні постачання дорого озброєння, - військовий експерт Киричевський
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 33.86
    Купівля 33.86
    Продаж 34.88
  • EUR
    Купівля 35.78
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
8 червня
07:53
суд, вирок
Передавав дані про ЗСУ, поліцію й ТрО до російської ФСБ: в Одесі судитимуть інформатора окупантів
07:40
ЗСУ кулемет
ЗСУ успішно стримують штурм окупантів в Сєверодонецьку, на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, - Генштаб ЗСУ
07:26
Ноутбук
Telegram запустить преміум-підписку з розшифровкою аудіоповідомлень і швидшою роботою
07:23
МН17
Справа MH17: у Нідерландах 8 червня відбудеться черговий суд
07:11
Олаф Шольц
Німеччина надає Україні більшу кількість військової допомоги, ніж більшість країн, - Шольц
06:54
Сенат США
Головний республіканець Сенату США закликав передати Україні далекобійні ракети
06:22
Олексій Кулеба
На Київщині понад 100 підприємств постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення РФ
05:57
окупанти
Ворог із мінометів обстріляв Шостинський район Сумщини
05:52
збірна України
Ірландія - Україна: де та коли дивитись наш стартовий матч у Лізі націй
05:27
Світовий банк
Світовий банк додатково надасть $1,5 млрд фінансової допомоги Україні
05:21
Збірна України
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій середи
04:47
Німеччина - Англія, Ліга націй
Ліга націй: результати всіх матчів вівторка
04:17
Знищено командний пункт ворога
ОТУ "Схід" 7 червня знищили спостережний пост та 2 склади з боєприпасами окупантів
02:55
У Миколаєві пролунали вибухи
02:33
Джан П’єро Гасперіні
Тренер "Аталанти" Гасперіні відмовився йти в відставку
01:51
російські військові окупанти
На Херсонщині окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії, - звіт ОК "Південь"
01:38
колаборант диверсант
На Одещині спіймали диверсанта, якого завербувало ФСБ: збирав координати блокпостів, кількість військових і зброї
01:22
міні-футбол
Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро-2022 з міні-футболу
01:04
Олаф Шольц
Щоб розповісти: у нього не вийде! Шольц пояснив свої телефонні дзвінки Путіну
01:03
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 червня
00:52
Інфографіка
окупанти
РФ перекидає в Україну нові підрозділи. Настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого, - Зеленський
00:44
США та Китай
Альтернатива Китаю. США влиють в економіки центральноамериканських країн мільярди доларів
00:36
На фото Володимир Зеленський
Зеленський: що б не планували окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – найскладнішої за всі роки незалежності
00:21
Супермаркет в містечку Швальмштадт, де сталася стрілянина
Стрілянина у німецькому супермаркеті, є загиблі
00:16
Сандро Тоналі, збірна Італії
Італія перемогла Угорщину у Лізі націй
00:07
декомунізація
Три Д. В Україні з'явиться Рада з дерусифікації, декомунізації та деколонізації
2022, вiвторок
7 червня
23:56
Ексклюзив
Михайло Басараб
Путін хоче легально заробляти на краденому в Україні, - політолог Басараб
23:54
зерно порти
Псевдоочільник Запорізької області визнав, що Росія краде українське зерно
23:49
Ігор Клименко
У районі Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Керівник Нацполіції оприлюднив попередні цифри жертв росіян, вони шокують
23:37
МЗС
МЗС звернулось до ЄС за поясненнями щодо послаблення шостого пакету санкцій проти РФ
23:35
Бріджит Брінк у Ірпені та Бучі
Посол США побувала у Бучі та Ірпені
23:30
скраплений газ
США вдвічі збільшили поставку зрідженого газу у Європу, експортувавши туди 3/4 свого запасу, - Bloomberg
23:19
Ангела Меркель
Меркель не звинувачує себе в повномасштабному нападі РФ на Україну
23:07
ЄС Україна
"Це чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України". Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата
23:02
Олексій Данілов
Союз Британії, Польщі та України не обмежиться трьома учасниками, - Данілов
22:58
Галина Данильченко
Колаборантка з Мелітополя оголосила про те, що Запоріжжя починає готуватися до псевдореферендуму
22:55
Аналітика
Сергій Згурець
Росія дістала з засіки батьківщини танки, які пам'ятали Сталіна та Хрущова. Колонка Сергія Згурця
22:50
танкер
Росія на фоні ембарго ЄС збільшила продаж нафти азійським клієнтам на 20%, - Reuters
22:46
Михайло Подоляк
"У росіян є ілюзія, що вони на піку своєї військової готовності", – в Офісі президента пояснили, чому Москва заговорила про переговори
22:33
ГУР
Україна повернула 210 тіл загиблих військових, більшість - захисники Маріуполя, - розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV