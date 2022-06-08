У середині Росії посилюється напруга через примусову мобілізацію і цензуру, - ISW

До такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни.

"Зусилля Кремля щодо цензури інформації про загиблих військовослужбовців і триваюча примусова мобілізація у так званих ДНР і ЛНР, посилюють напругу всередині країни та протидію війні", - йдеться у зведенні Інституту за 7 червня.

Також зазначається, що російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектора Сєверодонецька і провели штурм українських позицій в промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.

Окупаційні війська продовжують просуватися на Слов'янськ, на південний схід з району Ізюма і на захід від Лиману, намагаючись прорвати українську оборону, що зупинила більшість прямих фронтальних штурмів з Ізюму.

В Інституті наголошують, що загарбники почали відводити війська з позицій в Запорізькій області або для ротації, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області. Російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Інгулець, які знаходяться під контролем ЗСУ.

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