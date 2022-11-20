Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 20 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп – 4 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;.

За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: 2 судна до Азовського моря та 20 суден до Чорного моря, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", – повідомляють у ВМС.

29 жовтня військовий журналіст Цаплієнко повідомив, що в Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "калібрів", серед них є фрегат під назвою "Адмірал Макаров".

31 жовтня Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, заявив, що на РФ можна ставити хрест як на морській державі, якщо вона не здатна відбивати атаки на свої кораблі.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук вважає, що Туреччина здатна знищити застарілий Чорноморський флот РФ за кілька годин, і їй не обов'язково заходити для цього в Чорне море.

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