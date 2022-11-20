У Середземному морі вже більше російських військових кораблів, ніж у Чорному, – ВМС
20 листопада у Середземному було 10 російських кораблів, кожен другий з яких – носій "калібрів", тоді як у Чорному морі з восьми ворожих суден лише один носій крилатих ракет
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
Станом на 20 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп – 4 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;.
За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: 2 судна до Азовського моря та 20 суден до Чорного моря, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", – повідомляють у ВМС.
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