На РФ можна ставити хрест як на морській державі, якщо вона не може відбивати атаки на свої кораблі, - військовий експерт Кузан
Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, вважає, що "бавовна" помножила російський флот на нуль та завдала величезної репутаційної втрати для Росії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Сергій Кузан прокоментував наслідки нічних вибухів у Севастополі 29 жовтня, під час яких були пошкоджені щонайменше три російські кораблі-носії "калібрів".
"Я нагадаю, що це найзахищеніше місце Севастополя та й взагалі всього Криму. Тобто цією "бавовною" помножили російський флот на нуль, тому що застосовували не лише повітряні безпілотники, але й морські катери, які фактично дистанційно пілотувалися, і їм вдалося прорватися у серце російської військової бази, на яку перетворила РФ наш Крим. Тому, це не лише практичний удар, а найголовніше, що це величезна репутаційна втрата для Росії. Тобто можна ставити хрест на Росії як морській державі, якщо вона не може відбивати такого роду атаки", - зауважив військовий експерт.
Сергій Кузан додав, що ще треба встановити ступінь пошкодження російських кораблів, адже під атаку потрапив новий, після крейсера "Москва", флагман російського флоту, фрегат "Адмірал Макаров", .
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