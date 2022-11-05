Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук в етері Еспресо.

Він зауважив, що Туреччина має узбережжя в Чорному та Середземному морі. У зв'язку з війною РФ проти України вона закрила чорноморські протоки для іноземних військових кораблів, а суден своїх ВМС не тримає там протягом 20 років.

"Турецькі кораблі, зважаючи на модернізацію, яку проводили турки останні 20 років, надсучасні. Це німецький і американський проєкт. Вони озброєні "гарпунами" - це сучасна зброя. Вона може знищити застарілий Чорноморський флот РФ в акваторії Чорного моря, відрізаний від інших російських флотів, за декілька годин. І навіть заходити в Чорне море необов’язково. Турки можуть здійснити це фактично з акваторії Середземного моря", - наголосив Павло Лакійчук.

29 жовтня військовий журналіст Цаплієнко повідомив, що в Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "калібрів", серед них є фрегат під назвою "Адмірал Макаров".

31 жовтня Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, заявив, що на РФ можна ставити хрест як на морській державі, якщо вона не здатна відбивати атаки на свої кораблі.

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