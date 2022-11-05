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Туреччина може знищити флот РФ у Чорному морі за кілька годин, - керівник безпекових програм Центру глобалістики Лакійчук

5 листопада, 2022 субота
19:58
Світ

Туреччина здатна знищити застарілий Чорноморський флот РФ за кілька годин, і їй не обов'язково заходити для цього в Чорне море

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук в етері Еспресо.

Він зауважив, що Туреччина має узбережжя в Чорному та Середземному морі. У зв'язку з війною РФ проти України вона закрила чорноморські протоки для іноземних військових кораблів, а суден своїх ВМС не тримає там протягом 20 років.

"Турецькі кораблі, зважаючи на модернізацію, яку проводили турки останні 20 років, надсучасні. Це німецький і американський проєкт. Вони озброєні "гарпунами" - це сучасна зброя. Вона може знищити застарілий Чорноморський флот РФ в акваторії Чорного моря, відрізаний від інших російських флотів, за декілька годин. І навіть заходити в Чорне море необов’язково. Турки можуть здійснити це фактично з акваторії Середземного моря", - наголосив Павло Лакійчук.

  • 29 жовтня військовий журналіст Цаплієнко повідомив, що в Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "калібрів", серед них є фрегат під назвою "Адмірал Макаров".
  • 31 жовтня Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, заявив, що на РФ можна ставити хрест як на морській державі, якщо вона не здатна відбивати атаки на свої кораблі.

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Росія
Туреччина
Чорноморський флот Росії
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