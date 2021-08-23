У серпні - вересні Україна очікує 6,5 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще поставки і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде", - сказав Ляшко.

За його словами, нині у пунктах щеплення у медзакладах, у пунктах масової вакцинації, у мобільних бригад є у наявності близько 9,5 млн доз вакцини.



Водночас він спрогнозував сплеск захворювань на COVID-19 узимку. Глава МОЗ наголосив, що в Україні та країнах Євросоюзу динаміка зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 відрізняється.

"В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас у 2020 році. Тому, якщо дивитися цю динаміку, незважаючи на те, що це й інші штами, ми можемо говорити про більше зростання кількості випадків саме у зимовий період. А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання (у період) середина жовтня-листопад та початок грудня, то друга хвиля - це лютий та березень", - пояснив міністр.

Ляшко наголосив на тому, що систему охорони здоров'я готують до того, щоб вона змогла швидко реагувати на можливий сплеск захворювання на коронавірусну інфекцію.