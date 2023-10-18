У Севастополі прогримів потужний вибух. Окупанти заявили про атаку повітряних цілей
Ввечері середи, 18 жовтня, потужний вибух прогримів у тимчасово окупованому Севастополі
Про вибух в районі 17:35 повідомив проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".
"У всіх районах Севастополя було чути гучний вибух. Після цього увімкнули сирену повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, мова йде про "конкретний прильот".
За інформацією телеграм-каналу "Николевский Ванек", прильот у районі Сахарна Головка, де розташована військова частина російських окупантів.
- У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.
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