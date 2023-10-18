У Севастополі прогримів потужний вибух. Окупанти заявили про атаку повітряних цілей

Про вибух в районі 17:35 повідомив проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".

"У всіх районах Севастополя було чути гучний вибух. Після цього увімкнули сирену повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, мова йде про "конкретний прильот".

За інформацією телеграм-каналу "Николевский Ванек", прильот у районі Сахарна Головка, де розташована військова частина російських окупантів.



Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив , що "російський флот відбиває атаку повітряних цілей".