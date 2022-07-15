Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, росіяни не припиняють переслідувати людей із проукраїнською позицією. Точно невідомо, скільки мешканців Луганщини вони закатували в нещодавно окупованих містах. Сусіди й родичі "зливають" окупантам адреси й місця переховування громадян.

"Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. До прикладу, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо - важких", - наголосив Сергій Гайдай.

Він висловив упевненість, що окупанти намагаються створити ілюзіцію для місцевих мешканців, ніби налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можна швидко й ефективно.

"Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років", - зауважив очільник ОВА.

14 липня росіяни гатили по Луганщині з авіації, артилерії, мінометів і ракет, влучивши в цивільні об'єкти. Померла жінка, поранена раніше.

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