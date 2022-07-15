У Сєверодонецьку 14 липня підірвалось авто з окупантами: 6 росіян отримали поранення
На Луганщині зростає невдоволення людей окупантами. У Сєверодонецьку 14 липня підірвалось авто росіян, 6 із яких поранено
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
За його словами, росіяни не припиняють переслідувати людей із проукраїнською позицією. Точно невідомо, скільки мешканців Луганщини вони закатували в нещодавно окупованих містах. Сусіди й родичі "зливають" окупантам адреси й місця переховування громадян.
"Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. До прикладу, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо - важких", - наголосив Сергій Гайдай.
Він висловив упевненість, що окупанти намагаються створити ілюзіцію для місцевих мешканців, ніби налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можна швидко й ефективно.
"Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років", - зауважив очільник ОВА.
- 14 липня росіяни гатили по Луганщині з авіації, артилерії, мінометів і ракет, влучивши в цивільні об'єкти. Померла жінка, поранена раніше.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.23
Купівля 36.23Продаж 37.06
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе